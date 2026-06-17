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Polizei Bochum

POL-BO: Autofahrer rast durch Herne - Verkehrskommissariat ermittelt

Herne (ots)

Für einen Raser und seinen Beifahrer endete die Autofahrt am Mittwochmorgen, 17. Juni, an einem Mast im Kreuzungsbereich Rathausstraße / Dorstener Straße.

Der 21-jährige Herner war gegen 2.20 Uhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im Herner Stadtgebiet in Richtung Wanne unterwegs. Einsatzkräfte der Polizei, an denen das Auto vorbeigerast war, fuhren hinterher und trafen den Pkw schließlich verunfallt an der Kreuzung Rathausstraße / Dorstener Straße an. Dort war das Auto nach aktuellem Stand nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Mast kollidiert.

Der 21-jährige Fahrer aus Herne und sein 27-jähriger Beifahrer waren auf den ersten Blick unverletzt, wurden aber vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Da der Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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