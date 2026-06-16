Polizei Bochum

POL-BO: Hernerin (70) ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Herne (ots)

Auf frischer Tat ertappte eine Hernerin (70) am Montag, 15. Juni, einen Einbrecher, der gerade dabei war, durch das Fenster ins Wohnzimmer zu klettern. Die Kripo ermittelt und fragt: Wer hat an der Straße "Am Hauptfriedhof" etwas Verdächtiges beobachtet?

Die Hernerin hörte gegen 8.10 Uhr ein verdächtiges Geräusch in ihrer Wohnung. Als sie im Wohnzimmer den Einbrecher überraschte, ergriff dieser gemeinsam mit einem draußen wartenden Mann die Flucht in Richtung Wiescherstraße.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

- ca. 30 Jahre alt - schlank - einer der Männer hatte helle/weiße Haare - einer hatte eine gelbe Basecap - schwarz gekleidet, Handschuhe

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell