Polizei Bochum

POL-BO: Verfassungsfeindliche Schmiererei an Bochumer Bürokomplex - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Der Staatsschutz ermittelt nach einer Sachbeschädigung an einem Bochumer Gebäudekomplex und bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte Täter haben am Montag, 15. Juni, im Zeitraum zwischen 8.30 und 17 Uhr ein verfassungsfeindliches Symbol an ein Praxisschild am Husemannplatz 5a geschmiert.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Die Polizei nimmt Hinweise unter den Rufnummern 0234 909-4505 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

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