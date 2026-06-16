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Polizei Bochum

POL-BO: Verfassungsfeindliche Schmiererei an Bochumer Bürokomplex - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Der Staatsschutz ermittelt nach einer Sachbeschädigung an einem Bochumer Gebäudekomplex und bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte Täter haben am Montag, 15. Juni, im Zeitraum zwischen 8.30 und 17 Uhr ein verfassungsfeindliches Symbol an ein Praxisschild am Husemannplatz 5a geschmiert.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Die Polizei nimmt Hinweise unter den Rufnummern 0234 909-4505 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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