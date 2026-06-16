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Polizei Bochum

POL-BO: Nach räuberischem Diebstahl: Ladendieb flüchtet und verletzt 53-Jährigen

Bochum (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl am Montag, 15. Juni, in einem Supermarkt an der Kortumstraße 100 in Bochum hat die Polizei einen tatverdächtigen Mann (29, aus Bochum) vorläufig festgenommen.

Ein Ladendetektiv (34, aus Essen) des Supermarkts hatte gegen 15.30 Uhr den verdächtigen Mann beobachtet, wie er mehrere Artikel in seine Tasche steckte und anschließend das Geschäft verließ, ohne die gesamten Waren zu bezahlen.

Als er den Ladendieb ansprach, schlug dieser um sich und riss sich los. Anschließend rannte der 29-Jährige in Richtung Rolltreppe und versuchte über diese zu flüchten. Dabei schubste er einen 53-jährigen Bochumer beiseite, der daraufhin die Rolltreppe hinunterstürzte und sich Verletzungen zuzog.

Durch die Unterstützung eines weiteren Sicherheitsmitarbeiters (22, aus Essen) konnte der Tatverdächtige noch im Gebäude überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Die Beamten nahmen den 29-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zur Wache.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den verletzten 53-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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