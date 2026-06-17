Polizei Bochum

POL-BO: Mehrere Personen nach Verkehrsunfall mit Linienbus verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, 16. Juni, in Altenbochum wurden mehrere Fahrgäste eines Linienbusses verletzt. Die Polizei sucht nach einem beteiligten Jungen.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.35 Uhr an der Haltestelle Mettestraße. Nach bisherigem Kenntnisstand hielt dort ein 37-jähriger Busfahrer aus Bochum und wollte weiter auf die Wittener Straße fahren. Als er anfuhr, lief ein bislang unbekanntes Kind zeitgleich über die Straße. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Busfahrer eine Vollbremsung durchführen.

Im Zuge des Bremsmanövers wurden mehrere Fahrgäste leicht verletzt - darunter ein 13-Jähriger, eine 42-Jährige und eine 64-Jährige (alle aus Bochum). Zudem stürzte eine im Bus befindliche Mutter mit ihrem drei Monate alten Säugling, welcher zur weiteren Behandlung in die Kinderklinik gebracht wurde.

Der unbekannte Junge, der die Straße überquerte, wird beschrieben als ca. 130 cm - 140 cm groß, mit braunen Haaren und einer Kapuze auf dem Kopf; er trug einen dunkelgrünen Rucksack bei sich.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang und bittet das beteiligte Kind (bzw. seine Eltern) sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

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