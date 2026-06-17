POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Teodora B. ist wieder da!
Bochum (ots)
Die seit Montag (15. Juni) vermisste Teodora B. (13) aus Bochum ist wieder da. Die Teenagerin wurde am Dienstagabend wohlbehalten angetroffen.
Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Suche und bitten darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden.
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