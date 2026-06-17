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Polizei Bochum

POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Teodora B. ist wieder da!

Bochum (ots)

Die seit Montag (15. Juni) vermisste Teodora B. (13) aus Bochum ist wieder da. Die Teenagerin wurde am Dienstagabend wohlbehalten angetroffen.

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Suche und bitten darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Marc-André Landsiedel
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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