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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Geldbörse von 18-Jährigem entrissen

Hamm-Pelkum (ots)

Ein unbekannter Tatverdächtiger hat am Montag, 8. Juni, einem 18-Jährigem seine Geldbörse aus der Hand entrissen. Gegen 22.45 Uhr hat der junge Erwachsene den Bus an der Haltestelle "Kleine Werlstraße" verlassen. Als er seine Geldbörse herausgeholt hatte und diese wieder in seine Hosentasche einstecken wollte wurde er von einem Unbekannten gegen seinen Arm gestoßen, dabei wurde seine Geldbörse entwendet. Der Tatverdächtige flüchtete über die Kleine Werlstraße zu Fuß in Richtung Kamener Straße.

Laut Zeugenaussagen war er zirka 1,90 Meter groß, hat einen dunkleren Teint sowie eine schlanke Statur. Er trug einen schwarzen Pullover, eine schwarze Hose sowie weiße Schuhe.

Zeugenhinweise zum Diebstahl oder zu der verdächtigen Person nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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