Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Smartphone entwendet

Hamm-Mitte (ots)

Ein 14-Jähriger wurde am Montag, 8. Juni, gegen 20.10 Uhr im Bereich des Busbahnhofs an der "Insel" am Willy-Brandt-Platz von einem jungen Erwachsenen zunächst in ein Gespräch verwickelt. Als der Jugendliche anschließend den Diebstahl seines Handys feststellte, flüchtete der Täter und stieg in die Buslinie 6 ein.

Der Täter ist zwischen 18 und 19 Jahre alt. Er hat einen dunklen Teint, schwarze Haare sowie einen schwarzen Ziegenbart. Zu dem Zeitpunkt des Diebstahls war er schwarz bekleidet und hatte eine Kapuze sowie Kappe aufgesetzt.

Zeugenhinweise zum Diebstahl oder zu der verdächtigen Person nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell