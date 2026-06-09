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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dachzelt entwendet

Hamm-Heessen (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger entwendete am Freitag, 5. Juni, ein Dachzelt von einem Firmengelände in der Straße "Auf dem Knuf". Durch das Aufbrechen eines Zaunes verschaffte sich der Dieb Zutritt zum Gelände. Das entwendete Dachzelt hatte einen Wert von rund 3.000 Euro.

Zeugenhinweise zum Einbruch oder zu der verdächtigen Person nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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