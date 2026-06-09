Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Versicherung

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Die Filiale einer Versicherung an der Hammer Straße war in der Zeit von Samstag, 6. Juni, 12 Uhr bis Montag, 8. Juni, 8 Uhr das Ziel von unbekannten Einbrechern. Durch das Einschlagen eines Fensters gelangten sie ins Bürogebäude. Vor Ort durchwühlten sie die Schränke. Angaben über Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Zeugenhinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

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