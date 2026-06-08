POL-HAM: 64-jähriger Pedelec-Fahrer nach Alleinunfall im Krankenhaus
Hamm-Uentrop (ots)
Nach einem Alleinunfall am Sonntag, 7. Juni, im Einmündungsbereich Nieliesberg / In der Geithe, verletzte sich ein 64-jähriger Pedelec-Fahrer schwer.
Der Mann aus Hamm wurde gegen kurz vor 1 Uhr von einer Zeugin auf der Straße liegend aufgefunden. Sofort alarmierte Rettungskräfte brachten den Pedelec-Fahrer schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus. (ds)
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