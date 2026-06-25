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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0423 --Tourist ausgeraubt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Rosa-Parks-Ring
Zeit: 	24.06.2026, 21:20 Uhr

Drei unbekannte Täter attackierten am Mittwochabend am Fernbusterminal in der Bahnhofsvorstadt einen 32 Jahre alten Touristen. Sie schlugen ihn, entwendeten ihm Geldbörse, Mobiltelefon und Papiere und flüchteten anschließend. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:20 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Fernbusterminal am Rosa-Parks-Ring gerufen. Vor Ort trafen sie auf den 32-Jährigen aus Dänemark. Er gab an, kurz zuvor an einem Durchgang des Terminals von drei Männern attackiert worden zu sein. Sie hätten ihn, als er dort auf einer Bank saß und auf seinen Bus wartete, umgehend mit Schlägen traktiert. Er hätte versucht sich zu schützen und erst als die Männer von ihm abließen bemerkt, dass Geldbörse, Mobiltelefon und Ausweispapiere fehlen würden. Er wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Der 32-Jährige konnte die Täter wie folgt beschreiben:

Sie sollen etwa 170 bis 180 cm groß und 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Alle drei hätten kurze, schwarze Haare gehabt und sollen mit schwarzen T-Shirts und Hosen bekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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