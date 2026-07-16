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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Sanitärfirma - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. Von gestern auf heute (15./16.07.2026) kam es in Beverstedt-Stubben in der Brunshausener Straße zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Lager einer Sanitärfirma.

Derzeit unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten diverse Kupferrohre und andere Arbeitsmaterialien. Anschließend wurde das Diebesgut mit einem vor Ort aufgefundenen Pkw- Anhänger abtransportiert.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Derzeit liegen keine Hinweise auf die Täterschaft vor. Daher werden Zeugen des Vorfalls gesucht und gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706 9480 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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