Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lünne - Brand in Ferienhaus - keine Verletzten

Lünne (ots)

Am Freitag, den 27. März 2026, gegen 10:45 Uhr, kam es in der Straße Wintermannshof in Lünne zu einem Brand in einem Ferienhaus. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Gebäude, das sich derzeit in grundlegender Renovierung befindet, in Brand. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Lünne und Spelle waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften vor Ort und übernahmen die Löscharbeiten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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