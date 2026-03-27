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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfallflucht mit 2,78 Promille

Lingen (ots)

Heute in der Nacht um 02:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz in der Kaiserstraße 34 zu einer Verkehrsunfallflucht, die durch einen Zeugen beobachtet wurde.

Der Zeuge meldete, dass ein grauer Audi A4 beim rückwärts Ausparken gegen einen geparkten gelben Kia Picanto gestoßen war. Durch den Zusammenstoß wurde ein vorderer Scheinwerfer des Kia beschädigt, zudem entstanden Dellen am Audi. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Noch in der Nacht wurde der Fahrer des Audi zu Hause ausfindig gemacht. Es handelte sich um einen 21-jährigen Mann, der unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,78 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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