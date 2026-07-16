Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Deichbrand 2026 - Zwischenfazit vom Donnerstag

Cuxhaven (ots)

Wanhöden. Der Donnerstag neigt sich langsam dem Ende, die allermeisten Festivalbesuchenden sind inzwischen vor Ort.

Heute gab es im Bereich der Anreise keine größeren Probleme mehr, die Strecken rund um das Gelände waren frei. In Loxstedt, also weit weg vom Festival, kam es zu verstärkten Problemen. Viele Besuchende wollten die BAB Baustelle im Bereich Wulsdorf umfahren und steckten im Anschluss in Loxstedt fest, da es dort ebenfalls mehrere Baustellen gibt. Gegen Abend entzerrte sich aber auch diese Situation.

Polizeilich war es sehr friedlich und ruhig. Es kam nur ganz vereinzelt zu Straftaten, z.B. einer Körperverletzung nach Streitigkeiten und mehreren Personen, die ohne Zutrittsberechtigung auf dem Gelände unterwegs waren.

So friedlich darf es gerne weitergehen. Wir sind weiterhin rund um die Uhr für euch da. Ihr findet uns auf der Festivalwache und auch unter der Telefonnummer 04721 573 234. Im Notfall wählt ihr die 110.

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