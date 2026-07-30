Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - PKW gerät während Fahrt in Brand

Werne (ots)

Am Mittwoch (29.07.2026) gegen 07:00 Uhr geriet ein Ford S-Max auf der Nordlippestraße in Werne während der Fahrt in Brand.

Der 41-jährige Fahrer aus Hamm bemerkte zunächst eine starke Rauchentwicklung und hielt auf dem Seitenstreifen an. Kurz darauf stand das Fahrzeug vollständig in Flammen und brannte aus.

Die Feuerwehr Werne löschte den Brand. Der Fahrer blieb unverletzt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung oder ein Fremdverschulden ergaben sich nicht.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Nordlippestraße zwischen dem Autohof Werne und der Abfahrt Herberner Straße vollständig gesperrt werden.

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