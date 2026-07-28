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POL-UN: Bönen - Polizei sucht Nutzer eines Fahrrades

POL-UN: Bönen - Polizei sucht Nutzer eines Fahrrades
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Bönen (ots)

Im Zusammenhang mit einem Unglücksfall sucht die Kreispolizeibehörde Unna nach dem Nutzer eines Fahrrades.

Am Montag (27.07.2026) gegen 14:10 Uhr wurde das abgebildete Fahrrad im Bereich Am Böggerkamp in Bönen aufgefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht die Annahme, dass der Nutzer des Fahrrades die Örtlichkeit zuvor mit diesem aufgesucht hat.

Bislang konnte das Fahrrad keiner Person zugeordnet werden. Die Polizei bittet daher um Hinweise zur Herkunft des Fahrrades beziehungsweise zur Person, die das Fahrrad genutzt hat.

Hinweise nimmt die Polizei Kamen unter der Telefonnummer 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail unter Poststelle.Unna@polizei.nrw.de an.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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