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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Ermittlungen nach Brand in Mehrfamilienhaus laufen

Kamen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Montagabend (27.07.2026) in der Kamener Innenstadt zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses. Gegen 23:15 Uhr brannte eine darin befindliche zweistöckige Wohnung.

Vor Ort löschte die Feuerwehr das betroffene Gebäude an der Bahnhofstraße und rettete mehrere Personen mittels Drehleiter.

Bei dem Brand wurden sechs Personen durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt und kamen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Eine Person wurde wegen des Einatmens der Rauchgase schwer verletzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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