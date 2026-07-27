Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Gezielte Verkehrskontrollen im Selmer Stadtgebiet

Selm (ots)

Am Freitag (24.07.2026) führte die Kreispolizeibehörde Unna in der Zeit von 18:00 Uhr bis 02:00 Uhr gezielte Verkehrskontrollen im gesamten Selmer Stadtgebiet durch.

Im Rahmen des Einsatzes wurden insgesamt 86 Fahrzeuge und Verkehrsteilnehmende kontrolliert. Dabei stellten die Einsatzkräfte zahlreiche Verkehrsverstöße fest. Hierbei handelte es sich unter anderem um Geschwindigkeitsverstöße, Mängel an der Fahrzeugbeleuchtung, die verbotswidrige Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt sowie Verstöße gegen die Gurtpflicht.

In vier Fällen ordneten die Polizeibeamten Blutproben an, da der begründete Verdacht bestand, dass die Fahrzeugführenden unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln standen. Darüber hinaus wurden fünf Strafanzeigen wegen Verkehrsstraftaten gefertigt.

Im Verlauf der Kontrollmaßnahmen konnte zudem ein bestehender Haftbefehl vollstreckt werden. Nach Begleichung des geforderten Geldbetrages wurde die betroffene Person aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Die Kreispolizeibehörde Unna führt derartige Verkehrskontrollen regelmäßig im gesamten Kreisgebiet durch. Ziel der Maßnahmen ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, Verstöße konsequent zu verfolgen und dadurch Unfälle zu verhindern.

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