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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Alkoholisierter Autofahrer ohne Fahrerlaubnis nach Flucht vor der Polizei vorläufig festgenommen

Schwerte (ots)

Am Sonntag (26.07.2027) fiel Polizeibeamte, gegen 19:20 Uhr, auf der Wittekindstraße in Fahrtrichtung Bethunestraße in Schwerte, ein Pkw auf, dessen Fahrer sich beim Erblicken des Streifenwagens mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit entfernte.

Der Fahrzeugführer missachtete im weiteren Verlauf grob verkehrswidrig und rücksichtslos die zulässige Höchstgeschwindigkeit sowie eine Rotlicht zeigende Ampel. Die Polizeibeamten konnten das Fahrzeug schließlich an der Kreuzung Ostenstraße/Bethunestaße/Schützenstraße anhalten und den Fahrer kontrollieren.

Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich um einen 36-jährigen Iserlohner. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und möglicherweise auch Betäubungsmitteln stand. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs stellten die Einsatzkräfte mehrere Kennzeichen fest, die zur Fahndung ausgeschrieben waren. Diese wurden sichergestellt. Darüber hinaus wurde das Fahrzeug ebenfalls sichergestellt.

Aufgrund des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens wurde zudem das Mobiltelefon des Beschuldigten beschlagnahmt.

Der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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