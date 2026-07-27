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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Fitnessstudio

Kamen (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Samstag (25.07.2026), 21:00 Uhr und Sonntag (26.07.2026), 05:05 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters in ein Fitnessstudio an der Gutenbergstraße in Südkamen eingedrungen.

Dort entwendeten sie diverse Nahrungsergänzungsmittel.

Wer Hinweise zu den Tätern und dem Einbruch machen kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Kamen zu wenden: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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