POL-UN: Kamen - Einbruch in Fitnessstudio
Kamen (ots)
Unbekannte Täter sind zwischen Samstag (25.07.2026), 21:00 Uhr und Sonntag (26.07.2026), 05:05 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters in ein Fitnessstudio an der Gutenbergstraße in Südkamen eingedrungen.
Dort entwendeten sie diverse Nahrungsergänzungsmittel.
Wer Hinweise zu den Tätern und dem Einbruch machen kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Kamen zu wenden: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
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