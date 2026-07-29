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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - 21-jähriger E-Scooterfahrer beleidigt und widersetzt sich bei Polizeikontrolle

Unna (ots)

Dienstagabend (28.07.2026) ist Polizeibeamten am "Markt" in Unna gegen 21:00 Uhr ein 21-Jähriger aus Unna, mit kosovarischer Herkunft, aufgefallen, der mit einem Elektrokleinstfahrzeug die Fußgängerzone befuhr.

Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten die abgelaufene Versicherungsplakette sowie die Tatsache, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis.

Bei der Fahrt im Streifenwagen zur Polizeiwache beleidigte der 21-Jährige die Beamten durchgängig, drohte und widersetzte sich ihnen.

Auf der Wache Unna wurde dem Mann dann eine Blutprobe entnommen.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er anschließend in Gewahrsam genommen, aus dem er Mittwochmorgen (29.07.2026) entlassen wurde.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
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Außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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