Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einsatz am Bahnhof - drei Polizeibeamte verletzt

Soest (ots)

Bei einem Polizeieinsatz am Donnerstagabend (6. August) in Soest wurden drei Beamte verletzt.

Der Polizei wurde gegen 19:15 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf der Wiese vor dem Bahnhof gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatte sich die Lage augenscheinlich bereits beruhigt.

Während die Beamten mit den mutmaßlich Beteiligten sprachen, versuchte ein 27-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz zu Fuß zu flüchten, nachdem er zuvor falsche Personalien angegeben hatte. Die Polizisten liefen ihm hinterher und brachten ihn nach wenigen Metern zu Boden. Als er ein weiteres Mal versuchte zu flüchten, setzte die Polizei Pfefferspray ein, um den 27-Jährigen an seiner Flucht zu hindern. Der Mann leistete erheblichen Widerstand und schlug und trat nach den Beamten. Ihm wurden schließlich Handfesseln angelegt.

Während die Einsatzkräfte den 27-Jährigen fixierten, rannte ein 24-jähriger Mann, ebenfalls ohne festen Wohnsitz, auf sie zu und sprang über eine Bank mit ausgestrecktem Bein in Richtung der Beamten. Ein Polizist wehrte den Tritt ab, woraufhin der 24-Jährige zunächst wahllos auf die Einsatzkräfte einschlug. Die Beamten brachten den Mann im Anschluss unter dem Einsatz von körperlichem Zwang und Pfefferspray zu Boden und legten ihm Handschellen an.

Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam in Soest gebracht. Dort wurde beiden eine Blutprobe entnommen. Bei dem Einsatz wurden zwei Beamtinnen und ein Beamter verletzt. Zwei von ihnen waren nicht mehr dienstfähig. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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