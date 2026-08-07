Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Flüchtiger Ladendieb auf Damentoilette entdeckt

Soest (ots)

Ein 49-jähriger Ladendieb wählte am Donnerstagnachmittag (6. August) bei seiner Flucht durch Soest ein ungewöhnliches Versteck.

Der Inhaber eines Sportgeschäftes an der Hansastraße bemerkte gegen 15:45 Uhr einen Mann, der schnellen Schrittes den Laden verlassen wollte. Als er ihn ansprach, drehte der Mann sich um und schlug dem Inhaber unvermittelt gegen den Arm. Daraufhin flüchtete er zu Fuß in die Dominikanerstraße.

Zwei Mitarbeiter eines benachbarten Geschäftes nahmen die Verfolgung auf. In der Straße im Grund warf der Flüchtige seinen Rucksack, in dem sich ein entwendetes Paar Schuhe im Wert von über 100 Euro befand, unter ein Baustellenfahrzeug und lief weiter durch die Stöckergasse in die Nötten-Brüder-Wallstraße. Dort ging er in ein Restaurant, in dem die alarmierten Polizeibeamten den Mann eingeschlossen auf der Damentoilette fanden. Sie nahmen den polizeibekannten 49-Jährigen mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit aus Hamm fest und brachten ihn zur Polizeiwache in Soest.

Der Mann wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Arnsberg am Freitag (7. August) beim Amtsgericht Soest einem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen wegen eines räuberischen Diebstahls dauern an.

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