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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Scheune mit 80 Heuballen brennt vollständig nieder

Lippetal (ots)

Am 04.08.26, gegen 19:45 Uhr, wurde die Soester Polizei zu einem Scheunenbrand nach Lippetal in die Straße Oskerheide gerufen.

Bei Eintreffen der Streifenbesatzung stand die etwa 40 Meter lange und 8 Meter breite Scheune bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr musste ein angrenzendes Waldgebiet wässern, um eine Ausbreitung des Feuers zu vermeiden. Die Scheune selbst konnte nicht mehr gelöscht werden - man konnte sie nur noch kontrolliert abbrennen lassen.

Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 26000 Euro.

Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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