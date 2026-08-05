Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Scheune mit 80 Heuballen brennt vollständig nieder

Lippetal (ots)

Am 04.08.26, gegen 19:45 Uhr, wurde die Soester Polizei zu einem Scheunenbrand nach Lippetal in die Straße Oskerheide gerufen.

Bei Eintreffen der Streifenbesatzung stand die etwa 40 Meter lange und 8 Meter breite Scheune bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr musste ein angrenzendes Waldgebiet wässern, um eine Ausbreitung des Feuers zu vermeiden. Die Scheune selbst konnte nicht mehr gelöscht werden - man konnte sie nur noch kontrolliert abbrennen lassen.

Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 26000 Euro.

Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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