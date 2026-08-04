Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ohne Führerschein, zu schnell und Kleinkind nicht gesichert

Warstein (ots)

Am Montagabend (03.08.2026) stellten Polizeibeamte im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle auf dem Schwarzen Weg in Warstein mehrere Verstöße bei einem Fahrzeugführer fest.

Gegen 19:38 Uhr wurde ein Ford Fiesta mittels Lasermessgerät mit einer Geschwindigkeit von 48 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen. Nach Abzug der Messtoleranz verblieb eine vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 15 km/h.

Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die eingesetzten Beamten zudem, dass ein zwei Jahre und vier Monate altes Kleinkind auf dem Rücksitz nicht ordnungsgemäß gesichert war. Das Kind war lediglich mit dem Hüftgurt des Fahrzeugs angeschnallt, während der Schultergurt hinter dem Rücken verlief. Ein vorgeschriebener Kindersitz wurde nicht verwendet.

Darüber hinaus ergab die Überprüfung des Fahrzeugführers, dass dieser seit April 2023 nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Da er nicht Halter des Fahrzeugs war, wurde gegen den Fahrzeughalter ebenfalls eine gesonderte Strafanzeige wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung sowie wegen der nicht vorschriftsmäßigen Sicherung des Kindes ein.

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