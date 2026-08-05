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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unter Drogen und ohne Führerschein - 23-jähriger landet mit Pkw im Graben

Lippstadt (ots)

Am Montagmorgen (04.08.2026) wurde die Polizei gegen 06:08 Uhr zur Einmündung Delbrücker Weg / Zum Freien Stuhl in Lippstadt gerufen. Dort war ein Pkw in einem Graben zum Stehen gekommen.

Die eingesetzten Polizeibeamten fanden einen weißen Peugeot mit dem Heck im Graben vor. Der Fahrzeugführer befand sich zunächst nicht am Fahrzeug. Nach einiger Zeit näherte sich jedoch ein kleiner Traktor der Unfallstelle, auf welchem unter anderem der 23-jährigen Fahrzeugführer des Peugeots saß. Der Lippstädter hatte einen Hofbesitzer in der Nähe um Hilfe gebeten, das Fahrzeug zu bergen. Während der folgenden Kontrolle ergaben sich deutliche Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum des 23-jährigen. Der Mann zeigte unter anderem stark vergrößerte Pupillen, glasige Augen sowie deutliche Ausfallerscheinungen.

Der Lippstädter gab gegenüber den Beamten an, in der vergangenen Nacht Cannabis konsumiert zu haben. Zudem räumte er ein, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Nach eigenen Angaben war der Pkw beim Rangieren beziehungsweise Wenden rückwärts in den Graben geraten.

Aufgrund des eingeräumten Drogenkonsums sowie der festgestellten Ausfallerscheinungen wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe angeordnet und anschließend in einem Krankenhaus entnommen.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 23-Jährigen wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Konsums berauschender Mittel eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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