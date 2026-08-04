Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Aufmerksame Nachbarn erwischen Einbrecher - Zwei Festnahmen

Geseke (ots)

Am frühen Montagabend kam es gegen 17:30 Uhr in der Eichenstraße in Geseke-Langeneicke zu einem versuchten Einbruch durch zwei Männer aus Georgien. Die 40- und 42-jährigen Täter versuchten gerade, ein Erdgeschossfenster eines Reihenhauses aufzuhebeln, als sie von einem aufmerksamen Nachbarn angesprochen wurden. Sie flohen daraufhin zu ihrem PKW und fuhren damit in Richtung der B1.

Weil das verdächtige Duo mit dem Brechwerkzeug bereits von anderen Nachbarn bemerkt worden war, hatten diese schon vorher ein Foto vom Täterfahrzeug gemacht. Die eingesetzten Beamten konnten somit nach dem blauen VW Polo mit polnischem Kennzeichen fahnden.

Im Rahmen der Fahndung konnten die mutmaßlichen Einbrecher tatsächlich an der Overhagener Straße in Lippstadt angetroffen und kontrolliert werden. Gegen einen der Täter lag bereits ein Haftbefehl vor. Er wies sich mit einem gefälschten Ausweis aus, konnte durch Fingerabdrücke jedoch eindeutig identifiziert werden.

Beide Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und warten nun auf ihre Vorführung beim Haftrichter. Das Täterfahrzeug, das Werkzeug und die Mobiltelefone wurden sichergestellt.

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