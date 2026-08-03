Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall zwischen Pkw-Gespann und Motorrad - Kradfahrer leicht verletzt

Erwitte-Eikeloh (ots)

Am Samstag, dem 1. August 2026, kam es gegen 17:50 Uhr auf der Rüthener Straße in Höhe einer Grundstückseinfahrt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw mit Anhänger und einem Motorrad.

Ein 53-jähriger Mann aus Anröchte befuhr mit seinem Audi und Anhänger die Rüthener Straße in Fahrtrichtung Bökenförde. Er beabsichtigte, nach links in eine Grundstückseinfahrt einzubiegen und verringerte hierzu seine Geschwindigkeit.

Ein nachfolgender 21-jähriger Motorradfahrer aus Anröchte setzte zeitgleich zum Überholen des Gespanns an. Während des Abbiegevorgangs kam es zur Kollision zwischen der linken Fahrzeugfront des Pkw und der rechten Seite des Motorrades.

Der Motorradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Lippstadt gebracht. Der 53-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der linke hintere Fahrtrichtungsanzeiger und auch das Bremslicht am Anhänger nicht funktionierten. Ob dies unfallursächlich war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

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