Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei eingeklemmten Insassen

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Wensin - B432 (ots)

Am heutigen Sonntagmittag, des 12.07.2026 kam es auf der Bundesstraße 432 zwischen den Ortschaften Wardersee und Wensin zu einem schweren Verkehrsunfall.

Aus bisher ungeklärten Gründen kam eine Mercedes-Benz B-Klasse alleinbeteiligt von der Straße ab und kam in Seitenlage im Straßengraben zum Stehen.

Um 13:39 Uhr alarmierte die Kooperative Regionalleitstelle West gemäß der Alarm- und Ausrückeordnung die umliegenden Feuerwehren sowie den Rettungsdienst mit dem Einsatzstichwort "TH G Y" (Technische Hilfeleistung, größer als Standard, Menschenleben in Gefahr) zur Unfallstelle.

Innerhalb kürzester Zeit meldeten sich weitere Notrufteilnehmer bei der Leitstelle und berichteten von mehreren Personen im Unfallfahrzeug. Aus diesem Grund wurde das Einsatzstichwort auf "TH G R5" (Technische Hilfeleistung, größer als Standard, Großeinsatz Rettungsdienst) erhöht und weitere Kräfte des Rettungsdienstes zum Unfallort nachalarmiert.

Bei Eintreffen des ersteintreffenden Rettungswagen kümmerten sich bereits mehrere Ersthelfer um die beiden im Unfallfahrzeug eingeklemmten Fahrzeuginsassen. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Mit Eintreffen der Kräfte der Feuerwehr unterstützten diese die Maßnahmen des Rettungsdienstes, bereiteten die technische Rettung vor und stellten den Brandschutz sicher.

In enger Absprache mit den eingesetzten Notärzten wurde zuerst der verunfallte Personenkraftwagen auf die Räder gedreht und infolge die schwerverletzte Fahrerin und anschließend der ebenfalls schwerverletzte Beifahrer mittels hydraulischen Rettungsgeräten aus dem Unfallfahrzeug gerettet.

Zur weiteren Behandlung wurden Sie in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Bundesstraße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Unfallursache, Schadenshöhe zu den Personalien oder zu Verletzungen der Betroffenen gemacht werden.

Die Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Berlin Freiwillige Feuerwehr Wensin-Garbek Amtsfeuerwehr Trave-Land: Amtswehrführung und Führungsgruppe Freiwillige Feuerwehr Gnissau (Ostholstein) Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein: Notarzt, zwei Rettungswagen, Krankentransportwagen Rettungsdienst Holstein AöR: Rettungswagen DRF Luftrettung Rettungshubschrauber Christoph 42 ADAC Rettungshubschrauber Christoph 67 Polizei Segeberg und Pinneberg

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