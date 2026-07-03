Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Körperlicher Übergriff auf Einsatzkräfte

Kaltenkirchen (ots)

Am heutigen Freitagvormittag, dem 03.07.2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen um 11:58 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in das Stadtgebiet Kaltenkirchen alarmiert. In einer Arztpraxis kam es zu einem medizinischen Notfall, da akute Lebensgefahr bestand wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr benötigt, um den Patienten schonend und schnellstmöglich in den Rettungswagen zu verbringen.

Eine notwendige und unabdingbare Maßnahme war es, die Königstraße in beide Fahrtrichtungen für den Durchgangsverkehr vollständig zu sperren, um zum einen ausreichend Aufstellfläche für die im Einsatz befindliche Drehleiter zu haben und die Sicherheit der Einsatzkräfte im Verkehrsraum zu gewährleisten.

Im Verlauf der Straßensperrung und der anhaltenden Maßnahmen durch die Einsatzkräfte zeigte ein Verkehrsteilnehmer hierfür kein Verständnis und wollte den gesperrten Bereich mit seinem Fahrzeug durchqueren. Einsatzkräfte haben auf die derzeitige Sperrung und deren Maßnahmen hingewiesen, wobei es dann einer verbalen und in der Folge körperlichen Tätigkeit gegenüber der Einsatzkraft gekommen ist.

Beim Versuch des Fahrzeugführers, nach der Tätlichkeit gegenüber der Einsatzkraft die Einsatzstelle unerlaubt zu verlassen wurden hierbei weitere Einsatzkräfte unmittelbar gefährdet. Durch die schnelle Reaktion dieser und einen Sprung aus dem Gefahrenbereich konnte hierbei Schlimmeres verhindert werden. Erst nach Einschreiten weiterer Einsatzkräfte und der schnellen Unterstützung des Kommunalen Ordnungsdienstes konnte der Fahrzeugführer bis zum Eintreffen der Polizei an einer Weiterfahrt gehindert und festgesetzt werden.

Die betroffenen Einsatzkräfte wurden durch den Rettungsdienst an der Einsatzstelle gesichtet und medizinisch versorgt, ein Transport in ein umliegendes Krankenhaus war nicht nötig. Die weitere medizinische Versorgung wurde durch eine ortsansässige Arztpraxis übernommen.

Für alle weiteren an dem Einsatz beteiligten Einsatzkräfte fand im Anschluss des Einsatzes eine Nachbesprechung statt, sowie das Angebot eine der psychosozialen Notfallenversorgung für Einsatzkräfte (PSNV-E) statt.

Der Fahrzeugführer wurde durch die Einsatzkräfte der Polizei in Gewahrsam genommen und dem Polizeirevier Kaltenkirchen für weitere Maßnahmen zugeführt. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen und gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Sollte Sie Zeuge des Vorfalls gewesen sein möchten wir Sie bitten, sich an das Polizeirevier in Kaltenkirchen zu wenden.

Bei Rückfragen möchten wir Sie bitten, sich ausschließlich an die Pressestelle des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg zu wenden.

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