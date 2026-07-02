Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Feuer im Dachbereich einer Industriehalle

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Wahlstedt (ots)

Am Mittwoch, dem 01. Juli 2026 wurde gegen 14:29 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Wahlstedt mit dem Einsatzstichwort "FEU BMA" (Feuer, Meldung über eine Brandmeldeanlage) in ein Industrieobjekt in die Willy-Pelz-Straße alarmiert.

Bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte war das Gebäude bereits geräumt und Mitarbeiter konnten dem Einsatzleiter eine Rauchentwicklung im Dachbereich der Industriehalle bestätigen. Aufgrund der Meldung und weiterer Erkundung erhöhte der dieser das Einsatzstichwort auf "FEU G" (Feuer, größer als Standard) und alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Fahrenkrug. Ebenso wurde erneut Vollalarm für die Feuerwehr Wahlstedt ausgelöst.

Die Erkundung ergab ein Schwelbrand unter einer Blechkonstruktion im Dachbereich, welche sich weiter ausbreitete. Mit zwei Trupps unter Atemschutz sowie zwei handgeführten Strahlrohren gingen die Trupps umgehend zur Brandbekämpfung vor. Die Herausforderung bestand darin, dass das Feuer mittig einer großen Industriehallte war, so dass das benötigte Material wie Schläuche und Sägen entsprechend weit verbracht werden musste.

Aufgrund der benötigten Anzahl an Atemschutzgeräteträger wurde im Verlauf das Einsatzstichwort auf "FEU 2" (Feuer, 2 Löschzüge) erhöht und die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg zur Einsatzstelle alarmiert.

Parallel lief die Brandbekämpfung. Mehrere Nebellöschsysteme wurden in das Blechdach geschlagen und eine Riegelstellung aufgebaut. Dadurch konnte die Brandausbreitung zügig verhindert werden.

Mit mehreren Rettungssägen wurde ca. 45m³ Blechverkleidung des Daches aufgesägt, Dämm-Material abgetragen und Glutnester abgelöscht.

Um 16:37 Uhr konnte der Rettungsleitstelle "Feuer aus" gemeldet werden. Umfangreiche Nachlöscharbeiten auf dem Dach sowie Belüftungsarbeiten in der Halle folgten.

Zwei Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet. Ein Transport in ein Krankenhaus erfolgte nicht. Insgesamt waren acht Trupps unter Atemschutz im Einsatz.

Der Einsatz war um 17:46 Uhr beendet.

Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben, welche vor Ort die Ermittlungen aufgenommen hat.

Die Feuerwehr war mit rund 65 Einsatzkräften vor Ort.

Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Brandursache und Schadenshöhe gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Wahlstedt Freiwillige Feuerwehr Fahrenkrug Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg Kreisfeuerwehrverband Segeberg: Pressesprecher, stv. Kreiswehrführer Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein: zwei Rettungswagen Polizei Segeberg und Pinneberg

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