Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Motorradfahrer bei Ausweichmanöver in Bad Nenndorf leicht verletzt
Bad Nenndorf (ots)
(Thi) Am Mittwochmorgen, 24. Juni 2026, kam es gegen 09:00 Uhr auf der Horster Straße in Bad Nenndorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad.
Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 50-jähriger Pkw-Fahrer, nach links abzubiegen. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden 56-jährigen Motorradfahrer. Um einen drohenden Frontalzusammenstoß zu verhindern, leitete der Motorradfahrer ein Ausweich- und Bremsmanöver ein und kam dabei zu Fall.
Der 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An dem Motorrad entstand Sachschaden. Zu einer direkten Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht.
Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.
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