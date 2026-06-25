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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zwei Leichtverletzte nach Unfall mit Krankenfahrstuhl in Hohnhorst

Hohnhorst (ots)

(Thi) Am Mittwochmorgen, 24. Juni 2026, kam es gegen 09:00 Uhr auf der Straße "Am Sportplatz" in Hohnhorst zu einem Verkehrsunfall zwischen einem elektrischen Krankenfahrstuhl und einer Fußgängerin.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem Krankenfahrstuhl die Straße aus Richtung Ohndorf kommend in Fahrtrichtung Hohnhorst. Aufgrund der tief stehenden Sonne wurde seine Sicht offenbar erheblich beeinträchtigt. In der Folge übersah er eine vor ihm stehende 63-jährige Fußgängerin, die mit einem Kinderwagen sowie ihren beiden Enkelkindern unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Krankenfahrstuhl und der Fußgängerin. Durch die Kollision stürzte der Fahrer mit seinem Fahrzeug und kippte um. Sowohl der 64-Jährige als auch die 63-Jährige wurden leicht verletzt.

Die beiden im Kinderwagen beziehungsweise in unmittelbarer Begleitung befindlichen Enkelkinder blieben unverletzt. Der Krankenfahrstuhl wurde beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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