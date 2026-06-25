Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Nienburg
Nienburg (ots)
(Thi) Am Mittwochabend, 24. Juni 2026, kam es gegen 18:30 Uhr im Bereich des Nordrings (B 214) in Nienburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.
Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 22-jährige BMW-Fahrerin aus Petershagen an einer Einmündung abzubiegen und übersah dabei eine vorfahrtsberechtigte 50-jährige Hyundai-Fahrerin aus der Samtgemeinde Kirchdorf. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.
Durch den Unfall wurde die 50-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und waren weiterhin fahrbereit. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
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