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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Nienburg (ots)

(KEM) Am Dienstagabend, den 23.06.2026, ereignete sich an der Verdener Landstraße/B215 zwischen Nienburg und Drakenburg ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge beabsichtigte ein 23-jähriger Nienburger mit einem BMW mehrere Fahrzeuge trotz Überholverbotes zu überholen. Hierbei übersah er ein 56-jährige Frau aus der Samtgemeinde Heemsen, die mit ihrem BMW in die gleiche Richtung fuhr und auf den Friedhof abbiegen wollte. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Der Mercedes kam nach dem Zusammenstoß auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Der BMW wurde an der Fahrzeugfront und der Mercedes an der rechten Fahrzeugfront sowie Seite stark beschädigt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

Die Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Ein vorsorglich hinzugerufener RTW konnte den Einsatzort nach kurzer Rücksprache mit den Beteiligten wieder verlassen.

Gegen den Nienburger wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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