Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bückeburg (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 23.06.2026, gegen 8.08 Uhr wurde ein 20-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Bückeburg leicht verletzt.

Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 24-jähriger Bückeburger mit einem Mercedes die Ahnser Straße und beabsichtigte, nach links auf den LIDL-Parkplatz abzubiegen. Hierbei übersah er aus bislang ungeklärter Ursache den entgegenkommenden Radfahrer und es kam zur Kollision. Der aus der Samtgemeinde Eilsen stammende Radfahrer wurde leicht verletzt und mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mercedes wurde an der Windschutzscheibe sowie an der Fahrzeugfront beschädigt und musste aufgrund der gerissenen Windschutzscheibe abgeschleppt werden. Das Fahrrad war ebenfalls beschädigt. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

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