Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Stadthagen (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 23.06.2026, gegen 6.45 Uhr ereignete sich and er Teichstraße in Stadthagen ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin.

Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 35-jährige Stadthägerin mit ihrem Rad die Teichstraße in Richtung Lauenhäger Straße ordnungswidrig auf dem rechten Gehweg, als eine 53-jährige Frau aus der SG Niedernwöhren beabsichtigte, mit einem Mercedes von einer Hofeinfahrt auf die Teichstraße aufzufahren. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah sie die Radfahrerin, die infolge des Zusammenstoßes stürzte und sich leicht verletzte.

Am Fahrrad und am Mercedes entstand Sachschaden, der vorläufig auf ca. 1.100 Euro geschätzt wurde.

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