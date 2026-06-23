Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall in Rinteln-Deckbergen
Rinteiln (ots)
(Thi) Am Montagnachmittag, 22.06.2026, ist es im Kreuzungsbereich Alte Heerstraße/Bundesstraße 83 und der Straße "Am Essmannshof" in Rinteln-Deckbergen zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 54-jährige Rintelnerin mit ihrem Mercedes die Straße "Am Essmannshof" und beabsichtigte, auf die Alte Heerstraße einzubiegen. Dabei übersah sie offenbar den vorfahrtsberechtigten VW Golf einer 63-jährigen Frau aus Bad Salzuflen, die die Alte Heerstraße in Fahrtrichtung Rinteln befuhr.
Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls lösten im VW die Airbags aus. Die 63-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen in Form einer Prellung im Brustbereich und wurde vor Ort medizinisch versorgt.
Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.
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