Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall in Bad Eilsen - Motorrollerfahrer entfernt sich nach Unfallgespräch von der Unfallstelle

Bad Eilsen (ots)

(Thi) Am Montagmorgen, 22.06.2026, kam es gegen 07:50 Uhr im Bereich der Wilhelmstraße/Thomas-Mann-Straße in Bad Eilsen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorroller. Die Polizei sucht Zeugen und bittet insbesondere den beteiligten Motorrollerfahrer, sich zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Motorrollerfahrer die Wilhelmstraße. Zeitgleich setzte der nachfolgende Fahrer eines Pkw zu einem Überholvorgang an. Als der Motorrollerfahrer nach links abbog, kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen.

Nach dem Unfall führten die beiden Beteiligten zunächst ein Gespräch an der Unfallstelle. Der Motorrollerfahrer entfernte sich jedoch anschließend, ohne seine Personalien anzugeben oder die Feststellung seiner Beteiligung am Verkehrsunfall zu ermöglichen.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Der beteiligte Motorrollerfahrer wird gebeten, sich umgehend bei der Polizeistation Bad Eilsen zu melden, um den Unfallhergang aufzuklären und die erforderlichen Angaben nachzuholen.

Darüber hinaus werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum beteiligten Motorroller beziehungsweise dessen Fahrer machen können, gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Insbesondere Personen, die den anschließenden Austausch zwischen den Unfallbeteiligten beobachtet haben, könnten wichtige Hinweise liefern.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Eilsen unter der Telefonnummer 05722 906340 entgegen.

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