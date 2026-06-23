Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter am Bahnhof Stadthagen gestohlen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Stadthagen (ots)

(Thi) Am Montag, den 22.06.2026, wurde auf dem Bahnhofsvorplatz in Stadthagen ein E-Scooter entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte die Geschädigte ihren E-Scooter der Marke EV10S Max gegen 12:50 Uhr am Bahnhof in der Bahnhofstraße ab. Das Fahrzeug war mittels eines Zahlenschlosses gesichert. Als die Eigentümerin gegen 20:20 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass der E-Scooter verschwunden war.

Der entstandene Schaden wird auf rund 490 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Personen, die am Montag im Zeitraum zwischen 12:50 Uhr und 20:20 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich des Bahnhofsvorplatzes gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des E-Scooters machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen zu melden. Insbesondere Hinweise zu Personen, die einen solchen E-Scooter mitführten oder verluden, könnten für die Ermittlungen von Bedeutung sein.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Stadthagen unter der Telefonnummer 05721 98220 entgegen.

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