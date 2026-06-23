Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Werkzeugdiebstahl auf Baustelle in Bückeburg - Polizei sucht Zeugen
Bückeburg (ots)
(Thi) Zwischen Freitagnachmittag, dem 19.06.2026, 15:00 Uhr, und Montagmorgen, dem 22.06.2026, 08:00 Uhr, kam es auf einer Baustelle in der Trompeterstraße in Bückeburg zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu dem Baustellengelände. Dort wurden zwei Vorhängeschlösser gewaltsam durchtrennt, um eine Werkzeugkiste zu öffnen. Aus der Kiste entwendeten die Täter anschließend zwei Arbeitsmaschinen.
Der entstandene Schaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.
Die Polizei Bückeburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund des Gewichts und der Größe der entwendeten Maschinen ist davon auszugehen, dass für den Abtransport ein Fahrzeug genutzt wurde.
Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle an der Trompeterstraße beobachtet hat oder sonstige Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg zu melden. Insbesondere Beobachtungen am Wochenende oder in den frühen Morgenstunden könnten für die Ermittlungen von Bedeutung sein.
Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bückeburg unter der Telefonnummer 05722 28940 entgegen.
Rückfragen bitte an:
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