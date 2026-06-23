Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Kupferdiebstahl an Nienburger Kirche - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nienburg (ots)

(Thi) Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Donnerstag, dem 11.06.2026, und Sonntag, dem 21.06.2026, versucht, Kupferverkleidungen vom Kirchturm der St.-Michael-Kirche in der Martinsheidestraße in Nienburg zu entwenden.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang zu einem Dachbereich und versuchten von dort aus, die Kupferverkleidung des Kirchturms gewaltsam zu lösen. Dabei gelang es ihnen nicht, die Kupferplatten zu entwenden. Allerdings wurde eine Kupferplatte beschädigt, wodurch Sachschaden entstand.

Der versuchte Diebstahl wurde am Sonntag festgestellt. Die Polizei Nienburg hat die Ermittlungen wegen versuchten Diebstahls aufgenommen.

Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der St.-Michael-Kirche gemacht haben, insbesondere auf oder in der Nähe der Dach- und Turmbereiche, werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg zu melden. Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Auffälligkeiten können für die Ermittlungen von Bedeutung sein.

Hinweise nimmt die Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021/92120 entgegen.

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