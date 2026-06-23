Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter am Bahnhof Stadthagen entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Stadthagen (ots)

(Thi) Am Sonntag, den 21.06.2026, kam es im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 21:00 Uhr zu einem Diebstahl eines E-Scooters am Bahnhof Stadthagen in der Straße "Am Bahnhof 9".

Bislang unbekannte Täter entwendeten den abgestellten E-Scooter der Geschädigten. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen E-Scooter der Marke Daimler-Benz. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Polizei Stadthagen hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich des Bahnhofs gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des E-Scooters geben können, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

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