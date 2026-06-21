Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Betrunkener Fahrradfahrer flieht vor der Polizei

Speyer (ots)

Am Freitagabend sollte ein Fahrradfahrer aufgrund seines auffälligen Fahrverhaltens in der Waldseer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei ignorierte der 48-jährige jegliche Anhaltesignale der Polizei und flüchtete zunächst über diverse Radwege. Er konnte kurz darauf an seiner Wohnanschrift angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,50 Promille. Weiterhin räumte der Tatverdächtige ein, Cannabis konsumiert zu haben. Ihm wurde nachfolgend durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

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