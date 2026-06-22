Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall in Nienburg leicht verletzt

Nienburg (ots)

(Thi) Am Sonntagabend, 21.06.2026, ist es im Bereich der Ausfahrt eines Restaurants an der Celler Straße in Nienburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter gekommen. Ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 51-jährige Pkw-Fahrerin gegen 19:50 Uhr mit ihrem VW Tiguan die Grundstücksausfahrt eines Restaurants an der Celler Straße verlassen. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersah sie offenbar einen von rechts nach links auf dem Fahrradstreifen fahrenden 15-jährigen E-Scooter-Fahrer.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Sowohl der Pkw als auch der E-Scooter blieben fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. .

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