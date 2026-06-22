Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall im Kreisverkehr leicht verletzt

Nienburg (ots)

(Thi) Am Sonntagnachmittag, 21.06.2026, ist es im Kreisverkehr an der Verdener Landstraße/Nordring in Nienburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad gekommen. Ein 22-jähriger Motorradfahrer wurde hierbei leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 18-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Ford C-Max gegen 16:10 Uhr die Verdener Landstraße aus Richtung Innenstadt kommend und beabsichtigte, in den Kreisverkehr am Nordring einzufahren. Dabei übersah sie offenbar einen bereits im Kreisverkehr fahrenden und vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Aprilia des 22-jährigen Mannes aus der Samtgemeinde Weser-Aue. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in die Helios Kliniken Nienburg gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es im Bereich des Kreisverkehrs zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Polizei Nienburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

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