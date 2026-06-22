Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen in Landesbergen - Polizei prüft Zusammenhang und sucht Zeugen

Landesbergen (ots)

(Thi) Am Samstagnachmittag, 20.06.2026, kam es im Bereich der Brokeloher Heide in Landesbergen zu zwei Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr ein am Waldweg abgestellter BMW beschädigt. Unbekannte Täter entfernten beziehungsweise zerstörten vermutlich mithilfe eines Werkzeugs die Ventile beider Hinterreifen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt.

Bereits zuvor war zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr ein ebenfalls in der Brokeloher Heide geparkter VW Golf beschädigt worden. Hier wurde das Ventil des rechten Vorderreifens durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt, sodass die Luft aus dem Reifen entweichen konnte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte der Umstand, dass die Fahrzeuge an einem Waldweg abgestellt waren, im Zusammenhang mit den Taten stehen. Die Polizei Stolzenau hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und prüft, ob beide Vorfälle von demselben Täter begangen wurden.

Zeuginnen und Zeugen, die am Samstagnachmittag im Bereich der Brokeloher Heide verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter der Telefonnummer 05761-90200 zu melden.

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