Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Familiärer Streit eskaliert auf Supermarktparkplatz (0147118/2026)

(LK ABG) Altenburg (ots)

Am Freitagnachmittag (13.06.2026) kam es auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in Altenburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 56-jährigen Mann und seinem 23-jährigen Sohn. Nach bisherigen Erkenntnissen waren beide Beteiligten alkoholisiert, als ein zunächst verbaler Streit eskalierte. Im Verlauf der Auseinandersetzung kam es zu gegenseitigen Körperverletzungen. Zudem wurde das T-Shirt des Vaters beschädigt. Der 56-Jährige entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, konnte jedoch kurze Zeit später durch die eingesetzten Polizeibeamten im Nahbereich festgestellt werden.

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